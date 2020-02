CAW nu te vinden in Noordstraat GUS

05 februari 2020

14u56 0 Veurne CAW in Veurne heeft een nieuw kantoor in de Noordstraat 12. Ongeveer 35 medewerkers staan klaar met hulp en advies. Er worden ook begeleidingstrajecten opgestart en opvang georganiseerd. Het voorbije jaar vonden 1.200 mensen de weg naar CAW in Veurne.

“In tijden waarin de Vlaamse regering bespaart op welzijn vinden wij het wel belangrijk om er blijvend aandacht voor te hebben. Daarom stellen we met trots ons nieuwe kantoor in de Noordstraat voor”, zegt Inge Ramboer, directeur van CAW Centraal-West-Vlaanderen. “Iedereen heeft het weleens moeilijk. Relatieproblemen bijvoorbeeld of financiële of materiële tegenslagen. Op zo’n momenten zijn wij er. Niet alleen online helpen we maar ook in ons kantoor, waar je elke maandag- , woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur vrijblijvend kan binnenspringen of ook woensdag tussen 13 tot 17 uur. Op andere momenten kan je een afspraak maken. In het nieuwe gebouw kozen we voor een hedendaagse en duurzame inrichting met het oog op de privacy. Onze hulpverlener luistert, adviseert en verwijst indien nodig door. Het CAW Centraal-West-Vlaanderen helpt eveneens slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen bij een verkeersongeval of misdrijf. Vorig jaar hielpen we bijvoorbeeld nog 291 mensen bij een situatie van partnergeweld. Alle hulp bij het CAW is gratis, behalve de hulp met verblijf. Ik denk daarbij aan daklozen of mensen die uit hun woning zijn gezet.”

Het CAW in Veurne kan je bereiken op 058/28.00.21. Info: www.caw.be.