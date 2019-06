Carjacker (25) had waanideeën op moment van feiten: “Ik dacht dat ze me wilden vermoorden en wou vluchten” Jelle Houwen

21 juni 2019

14u45 0 Veurne De 25-jarige D.D. uit Veurne die maandag een brutale carjacking pleegde in Veurne en daarna nog een BMW en een politiewagen wilde stelen, blijft een maand langer in de cel. De raadkamer zal een psychiater aanstellen om de man te onderzoeken. Uit zijn eigen verklaringen moet blijken dat D.D. die ochtend waanideeën had: “Ik werd wakker en zag een dolk op de muur, een teken dat ik dreigde vermoord te worden. Dus moest ik wel vluchten en zocht ik een auto”, verklaarde hij.

De raadkamer in Veurne heeft vandaag beslist om de man minstens een maand langer in de cel te houden. Er zal een psychiater aangesteld worden om te oordelen of de man daadwerkelijk aan een geestesstoornis lijdt. Daardoor zal hij wellicht minstens enige tijd in de cel blijven tot daar duidelijkheid over. Als hij inderdaad ontoerekeningsvatbaar is wordt D.D. allicht geïnterneerd. De feiten van afgelopen maandag zijn dan ook op zijn minst opmerkelijk. Zo blijkt ook uit de verklaringen van D.D. zelf. “Ik werd die ochtend wakker en zag gedaantes op de muur. Plots zag ik zelfs een dolk verschijnen. Stemmen in mijn hoofd zeiden dat mijn tijd gekomen was en ze me wilden vermoorden. Daarom ben ik snel naar buiten gevlucht op zoek naar een auto.” Op de Houtmarkt in Veurne deed D.D. om 9.15 uur in zijn bloot bovenlijf een wagen stopte, en sleurde een 62-jarige vrouw uit De Panne met haar hondje uit haar Ford Focus. Heel wat getuigen belden meteen de politie.

“Ik werd die ochtend wakker en zag gedaantes op de muur. Plots zag ik zelfs een dolk verschijnen. Stemmen in mijn hoofd zeiden dat mijn tijd gekomen was en ze me wilden vermoorden. Daarom ben ik snel naar buiten gevlucht op zoek naar een auto. Carjacker D.D.

“In een politiewagen zoeken ze me niet”

D.D. scheurde er vandoor en reed eerst zelfs naar de Franse grens. “Ik dacht dat ik daar veilig zou zijn, eenmaal ik de grens over was. Maar ik bedacht me en keerde terug.” Intussen waren al heel wat politiemensen de buurt in en rond Veurne aan het uitkammen. In de Peter Benoitlaan, de straat van het gerechtsgebouw, zag een politieman de gestolen Ford Focus staan en reed hem klem. D.D. was op dat moment een bestuurder van een BMW cabrio aan het aanvallen en stak zijn vingers in diens ogen. In blinde paniek reed die bestuurder tegen een geparkeerde Volvo. Toen D.D. de politiewagen zag staan probeerde hij ook die eerst nog te stelen, nadat hij er eerst zelf was tegen gereden toen hij terug de Focus instapte. “In een politiewagen zouden me ze zeker niet zoeken. Maar toen ik de schade zag aan de politiewagen besefte ik dat ik niet ver zou komen.” Daarna vluchtte D.D. te voet verder en werd door verschillende politiemensen met getrokken wapens enkele honderden meters verder gearresteerd. De verklaringen van de jongeman – die zelf niet lijkt te beseffen dat zijn gedrag abnormaal is – worden nu verder onderzocht. Het lijkt er soms zelfs op dat de jongeman zich in een computerspel waande. Hij blijft tijdens het onderzoek in de cel.