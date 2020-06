Cannabisnetwerk stilaan blootgelegd: speurders doen nog twee arrestaties in zelfde onderzoek Bart Boterman

18u23 10 Veurne De politie heeft nog twee arrestaties verricht in een onderzoek naar een netwerk van cannabishandel in Veurne. Het gaat om de hoofddealer die cannabis kocht in Nederland en diens chauffeur.

Vorige week al pakte de politie Spoorkin twee jongeren van 19 jaar op in Veurne op verdenking van het dealen van cannabis. De twee werden op heterdaad betrapt. De politie was al enkele dagen aan het observeren toen plots de leverancier van een lokale dealer aankwam bij de woning in Veurne. De twee werden geklist en aangehouden. De raadkamer verlengde vrijdag hun aanhouding voor een maand. Het onderzoek ging intussen verder.

De speurders achterhaalden de identiteit van de hoofdleverancier, een 23-jarige man uit Veurne. Maandag werden opnieuw twee arrestaties verricht. “De verdachte kocht via de app Wickr cannabis aan bij een Nederlandse dealer. De andere verdachte (24) was zijn chauffeur. Beiden zullen dinsdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dankzij speurwerk van de recherche van de politiezone Spoorkin komt de bovenbouw geleidelijk in kaart", laat het parket van Veurne weten. In totaal zijn zo al vier personen gearresteerd.