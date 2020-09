Cafetaria dienstencentrum De Zonnebloem gesloten na positieve coronatest bij medewerker Gudrun Steen

29 september 2020

11u56 0 Veurne De cafetaria van het dienstencentrum De Zonnebloem in Veurne blijft de hele week dicht. Een medewerker heeft een positieve coronatest afgelegd. Voor de klanten is er volgens welzijnsschepen Guido Hoste (CD&V) geen gevaar.

“De medewerker van de cafetaria is maandag getest en blijkt besmet”, vertelt schepen Hoste. “Een andere medewerker liet vanochtend (dinsdagochtend, red.) weten dat hij mogelijke symptomen heeft en blijft in afwachting van de resultaten ook in quarantaine. Daarom besloten we de zes medewerkers van de cafetaria thuis te houden. Iedereen wordt vandaag getest.”

Het stadsbestuur benadrukt dat de klanten van de cafetaria zich geen zorgen moeten maken. “De betrokken medewerker was vrijdag wel actief in de cafetaria, maar droeg steeds een chirurgisch mondmasker en ontsmette erg regelmatig de handen”, onderlijnt Hoste. “De contacten tussen de medewerker en de klanten waren vluchtig en op voldoende afstand. Volgens de huisarts is de kans op besmetting minimaal.”

Geen middagmaaltijden en activiteiten

De cafetaria blijft de hele week dicht. De middagmaaltijden en de activiteiten kunnen niet plaatsvinden. Dat gaat onder meer over biljart, Rummikub en kaarten.

De medewerkers van het loket van het dienstencentrum blijven paraat. Zij kwamen niet in contact met de besmette persoon. Daardoor kan de externe werking wel plaatsvinden.

De zitdagen van de diensten, de cursussen van Open School en de bijeenkomsten van de teken- en schilderclub Het Zonnepalet ondervinden geen hinder.