Cafébaas De Linde krijgt gunst van de opschorting na slagen aan voormalige klant Bart Boterman

10 januari 2020

12u45 1 Veurne De uitbater van café De Linde in de Lindendreef in Veurne heeft de gunst van de opschorting gekregen voor slagen en verwondingen ten aanzien van een voormalige klant.

Op 30 september 2018 kreeg hij het met de klant aan de stok in café Nieuwstad. Het slachtoffer kreeg twee vuistslagen in het gezicht en liep een gescheurde lip op. De klant was al een tijdje niet meer welkom in De Linde door openstaande rekeningen. Volgens het openbaar ministerie waren die geldperikelen de aanleiding van de vechtpartij. “Maar dat klopt niet”, verdedigde de uitbater van De Linde zich op het proces op de Veurnse rechtbank. “Die man had inderdaad onbetaalde rekeningen en mag niet meer binnen bij mij, maar daarom kwam hij mij de hele tijd bedreigen. Hij brak zelfs binnen in de zaak en stal geld. Toen ik hem zag in café Nieuwstad, begon hij mij uit te schelden voor ‘vuile turk’ en riep hij allerhande zaken over mijn moeder. Mijn stoppen zijn dan doorgeslagen. Dit doe je niet”, aldus de uitbater van De Linde, die van Turkse afkomst is.

Zijn advocaat pleitte dat zijn cliënt al jarenlang een voortreffelijke status heeft als cafébaas en ook een blanco strafregister bezit. Daarom vroeg hij de gunst van de opschorting. Daar ging de rechter uiteindelijk mee akkoord in het vonnis, dat vrijdagmorgen werd uitgesproken. Aan de opschorting hangt wel een proefperiode van drie jaar vast. Dat betekent dat er geen strafbare feiten meer mogen volgen, want dan kan de opschorting alsnog omgezet worden in een straf. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij.