Cabine totaal verhakkeld maar Poolse bestuurder heeft geen schram Jelle Houwen

06 juli 2019

12u00 0

Een Poolse bestuurder van een bestelwagen bleef zaterdagochtend als bij wonder ongedeerd na een zwaar verkeersongeval op de E40. De man reed er achteraan in op een vrachtwagen tussen Adinkerke en Veurne in de richting van het binnenland. De cabine van de bestelwagen werd totaal verpletterd. Het is haast niet te geloven dat de Poolse man er zonder schrammetje van af kwam en zelf uit zijn verhakkelde cabine kon kruipen. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Vermoedelijk week de vrachtwagenchauffeur even af van zijn rijvak en was de Poolse man verrast. De snelwegpolitie deed de nodige vaststellingen. Er was weinig verkeershinder en het wrak werd getakeld.