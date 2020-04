ByeByeGrass wil grootste bloemenweide van de Benelux creëren: “Als iedereen één vierkante meter gazon laat verwilderen, zouden we in ons opzet geslaagd zijn” Gudrun Steen

26 april 2020

10u53 14 Veurne Met dit mooie lenteweer zit iedereen in de tuin te werken. Net op dit moment wil de organisatie ByeByeGrass een grote bloemenweide creëren en iedereen mag meedoen. Bart Goudeseune uit Veurne geeft dit weekend het startschot.

ByeBye Grass is een organisatie die pleit om meer bloemen te zaaien. “We willen de grootste bloemenweide van de Benelux creëren”, zegt Louis De Jaeger. “De teller staat al op duizend deelnemers, maar de actie loopt nog tot 15 juni. Als iedereen één vierkante meter gazon laat verwilderen, zouden we in ons opzet geslaagd zijn.”

Bio-ingenieur Bart Goudeseune geeft in Veurne het startschot in zijn privéweide van 1,6 hectare. “Ik wil daar een natuurdomein creëren. De poelen zijn gegraven, de struiken en bomen staan er en nu heb ik ook nog vijftig vierkante meter bloemenweide gezaaid. Ik hoop dat veel mensen dit voorbeeld zullen volgen. Het vraagt echt weinig moeite. Je moet alleen kiezen voor de juiste, nectarrijke bloemen, anders hebben de bijen er weinig aan.”

En het tijdstip voor de zaai-actie is niet toevallig gekozen. “We zitten allemaal in ons kot en dan kriebelt het om het gras te maaien. We roepen op dat niet te doen. Je zult versteld staan hoe mooi die natuurlijke bloemenpracht is”, besluit Louis. Op www.byebyegrass.eu kun je zaden bestellen, maar als je niet meer maait, komen die bloemen vanzelf.