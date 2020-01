Buurman en goede vriend start crowdfunding voor slachtoffers uitgebrande loods met oldtimers Bart Boterman

11u55 0 Veurne Buurman en goede vriend Miguel Vercoutter uit Beauvoorde is een crowdfunding opgestart voor de eigenaars van de uitgebrande loods in de Wulveringemstraat. Ook de privéwoning van de slachtoffers liep zware schade op. “Ik hoop binnen een maand 10.000 euro te hebben ingezameld. De loods was een levenswerk van de ganse familie. De sentimentele waarde hiervan is onschatbaar”, zegt Miguel.

Vorige maandag brak een waar inferno uit in het voormalige gebouw van het Beauvoords Pannenkoekenhuis, dat thans werd gebruikt door Ann Vandecasteele en Frederik Seynaeve. In de loods stonden heel wat oldtimers van hen, hun familie en vrienden. Maar ook tal van werkmateriaal, fietsen en speelgoed van de kinderen bleef achter in de vuurzee.

In één klap bijna alle bezittingen kwijt

“Ann en Frederik zijn heel goede vrienden en sinds anderhalf jaar ook mijn buren. Het is amper voor te stellen, je leven lang hard werken en in één klap bijna al je bezittingen kwijtspelen. Naast het verdriet en het trauma blijven ze ook achter met een enorme financiële kater. De verzekering komt ongetwijfeld tussen, maar zal lang niet alle schade kunnen dekken”, zegt buurman Miguel. Hij gaf Ann en Frederik onderdak na de brand omdat de privéwoning eveneens getroffen was door rookschade en de elektriciteit werd afgekoppeld. Intussen zijn ze terug in hun woning getrokken met minimale elektriciteitsvoorziening. De woonkamer en slaapkamers bleven grotendeels gespaard.

Te aangeslagen

“Iedereen met het hart op de juiste plaats vraag ik om een bijdrage te storten op de speciaal geopende rekening BE31 7555 3572 1555, met vermelding ‘donatie brand’. Binnen precies een maand wil ik het ingezamelde geld kunnen overhandigen zodat ze de eerste kosten kunnen dekken”, besluit buurman Miguel. Ann en Frederik zijn zelf te aangeslagen om te reageren.