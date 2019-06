Burgers zijn ongerust over windmolens en organiseren zelf infoavond in De Moeren GUS

22 juni 2019

15u26 0 Veurne Aspiravi en Storm onderzoeken of de bouw van 17 windturbines haalbaar is in de regio Bulskamp en De Moeren. Het project zit in studiefase maar zorgt toch al voor ongerustheid bij de buurtbewoners. Die organiseren op 26 juni zelf een open informatievergadering.

“Het project Windpark E 40 Bewester zal het landschap herleiden tot een windmolenpark. Het strekt zich uit tot in Koksijde, Nieuwpoort, Oudenburg, Gistel en Jabbeke”, weet Jorg Depetter namens de Werkgroep Windmolens Veurne. “We zijn voor groene en duurzame energie als het welzijn van de bevolking niet met de voeten wordt getreden. Een verkeerde inplanting van windmolens kan grote gevolgen hebben. Met de informatiebijeenkomst die we in Sint-Flora in De Moeren organiseren willen we aantonen dat de informatie van Aspiravi en Storm misleidend is. We willen het hele verhaal brengen. We laten een ingenieur en expert aan het woord over de risico’s van windmolens voor de gezondheid, er komt een financieel adviseur langs die het zal hebben over de participatie van burgers in windmolens, een ervaringsdeskundige neemt het woord en we sluiten af met juridische toelichting. We starten om 19 uur en het kasteel Sint-Flora vind je in de Kasteellaan 2. Alle geïnteresseerden zijn welkom.”

An Schaubroeck van Aspiravi reageert: “Het windenergieproject Bewester doen we samen met Storm en zit in studiefase. Dat betekent dat we de ruimtelijke en milieutechnische aspecten onderzoeken. Het is dus nog niet zeker of er 17 windmolens zullen komen. Zeventien turbines kunnen samen groene stroom opwekken voor 58.000 gezinnen en een jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 93.000 ton vermijden. De groene stroom transporteren we ondergronds dus zeker niet via hoogspanningsleidingen. Over het project hebben we al twee informatiemarkten georganiseerd en er is ook een website met alle mogelijke informatie.”