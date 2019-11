Breekwerf bouwgroep De Brabandere verhuist naar de Monnikenhoek GUS

12 november 2019

13u25 0 Veurne De bouwgroep De Brabandere uit Veurne heeft uitzicht op de bouw van een breekwerf op de nieuwe industriezone Monnikenhoek. Het stof dat die installatie momenteel soms verspreid in de regio van de Handelsstraat zal weldra dus gaan liggen. De werken starten volgend jaar.

“Op de industriezone Monnikenhoek kunnen we binnenkort een perceel van twee hectare kopen voor de bouw van een gesofisticeerde breekwerf voor grootschalige breekcampagnes”, legt Paul De Brabandere uit. Hij is samen met zijn broer Pieter de vierde generatie van de onderneming die zich toelegt op wegenwerken, beton en recyclage. “Dat is nodig want de huidige breekwerf in de Handelsstraat is te klein. De buurtbewoners van de Monnikenhoek hoeven echter niet te vrezen dat zij weldra stof zullen moeten slikken. We bouwen er in een speciaal afgebakende zone. De vrijgekomen ruimte in de Handelsstraat palmen we in met een nieuwe werkplaats en innovatieve zeefinstallatie waarvoor we de vergunning hebben. Daar zullen onze drie mecaniciens onze vrachtwagens en grondverzetmachines onderhouden. Nu gebeurt dat nog in onze vorige vestiging in de Brugse Steenweg. Het is niet verantwoord om al dat zware vervoer door de stadskern van Veurne te laten denderen. Bovendien zijn er in die straat ook twee scholen.” De twee investeringen plant De Brabandere volgend jaar. Dit jaar opende het in de Handelsstraat zijn nieuwe kantoorgebouw. Goed voor een uitgave van 2,5 miljoen euro.