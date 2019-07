Brandweer waarschuwt: tweede bermbrand in twee dagen door aanhoudende droogte Jelle Houwen

04 juli 2019

10u52 0 Veurne Nu het steeds droger wordt en neerslag voorlopig nog steeds uitblijft, neemt het brandgevaar toe. In Veurne moest de brandweer voor de tweede dag op rij uitrukken voor een stuk berm die in brand stond.

Een bewoner langs de Rozendalstraat in Veurne merkte rond 7 uur een brandgeur op en ging kijken, maar zag niets. Een uur later merkte hij op dat er een heel stuk berm langs het fietspad intussen in lichterlaaie stond. De oorzaak ligt wellicht bij een achteloos weggegooide sigaret die in het gras belandde. Omdat het gras kurkdroog is, veroorzaakte dat de brand. De brandweer en politie waarschuwen dan ook voor het verhoogde brandgevaar. Ze roepen op tot waakzaamheid. Woensdag moest de brandweer ook al uitrukken, deze keer naar de Toekomstlaan aan de afrit van de E40. Daar vloog een hoop compost en opgestapeld gras plots in brand. Daar was de oorzaak zelfontbranding.