Brandweer redt kat van schoorsteen Bart Boterman

15 april 2020

11u52 0 Veurne De brandweer van Veurne werd dinsdagnamiddag rond 14.45 uur opgeroepen voor het redden van een kat.

In de Hanssenslaan was een kat op een schoorsteen gekropen, op een zadeldak van twee verdiepingen hoog. Het dier slaagde er niet in om op eigen houtje opnieuw beneden te raken. Met de ladderwagen kon de brandweer het beestje zonder veel problemen naar beneden halen. De eigenaars bedankten de pompiers uitvoerig.