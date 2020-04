Brandweer druk in de weer met oliespoor langs N8 Bart Boterman

16 april 2020

19u52 2 Veurne De brandweer van Veurne en De Panne werden donderdag rond 17 uur opgeroepen voor een oliespoor langs de Ieperse steenweg in Veurne, de N8.

Een kraan had hydraulische olie verloren door leidingbreuk en dat was op de openbare weg beland. Het spoor van enkele tientallen meters zorgde voor een glad wegdek en dus gevaarlijke omstandigheden. De pompiers gingen het oliespoor te lijf met een detergent. Na drie kwartier was de interventie voorbij. De lokale politie Spoorkin regelde intussen het verkeer, dat over een rijstrook moest.