Brandweer blust felle buitenbrand in Beauvoorde Bart Boterman

14 april 2020

16u35 0 Veurne Aan de rand van een weiland in de Gouden-Hoofdstraat in Beauvoorde, deelgemeente van Veurne, woedde dinsdagnamiddag rond 13.30 uur een felle brand.

Buurtbewoners belden de brandweer na het zien van een rookpluim en stevige vlammen. Bij aankomst van de brandweer bleek een stapel met hout in brand te staan en was het vuur ook overgeslagen op de omliggende vegetatie. De pompiers hadden het vuur weliswaar snel onder controle. De oorzaak is voorlopig niet bekend.