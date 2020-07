Brand op veld tijdens persen van strobalen Bart Boterman

24 juli 2020

12u14 3 Veurne In de Zoutenaaiestraat in het dorpje Zoutenaaie bij Veurne woedde donderdagavond een brand op een veld.

Een landbouwer was gemaaid stro in balen aan het persen. “Er ontstond een technisch defect aan de persmachine, waardoor de temperatuur hoog opliep. Een deel van het stro vloog in brand en het vuur verspreidde zich snel over het veld”, zegt officier Nicolas Garmyn van brandweerpost Veurne. De pompiers van Veurne snelden ter plaatse. Er kwam versterking van een tankwagen van de post Oostduinkerke. “De vrouw van de landbouwer had al aarde gegooid over de brandhaard met behulp van een verreiker. Wij maakten de rest van het veld grondig nat om het vuur een halt toe te roepen. We waren zo’n twee uur in de weer”, aldus Garmyn. Uiteindelijk bleef de schade relatief beperkt. Het meeste stro was al in balen geperst.