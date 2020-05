Brand op spoorwegbrug snel onder controle Bart Boterman

07 mei 2020

20u27 0 Veurne De brandweer is donderdag rond 18 uur uitgerukt voor een brand op de spoorwegbrug bij de Nieuwpoortkeiweg in Veurne.

Voorbijgangers zagen dat er vlammen van onder de sporen tevoorschijn kwamen. Dat werd allicht veroorzaakt door kortsluiting ondergronds. De brandweer had het incident weliswaar snel onder controle en kon vlug terugkeren naar de kazerne. Spoorwegbeheerder Infrabel doet nazicht. Even was het treinverkeer van en naar De Panne onderbroken.