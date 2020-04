Brand in loods van tegelbedrijf Dekeyser door fout gelopen dakwerken Bart Boterman

08 april 2020

15u52 0 Veurne Op het industriepark in Veurne, langs de Albert I-laan, woedde woensdagnamiddag een brand in een opslagplaats van Interieurcenter Dekeyser. Dat kwam door werken aan een lichtkoepel van een loods. Er vielen geen gewonden.

Volgens kapitein Rik Breem van Brandweer Westhoek, post Veurne, waren door de roofingwerken gloeiende partikels naar beneden, in de loods gevallen. Daar lag een stapel met hout, papier en karton die vervolgens vuur vatte. Dat zorgde voor enige schade aan het dak en ook voor stevige rookontwikkeling. Brandweerposten Veurne, Koksijde en Oostduinkerke snelden ter plaatse. De brand was evenwel snel onder controle. Na het ventileren, zo'n uur later, vertrokken de pompiers opnieuw richting de kazerne.