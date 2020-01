Bizar: Duif Emma heeft vier pootjes GUS

10 januari 2020

18u43 0 Veurne Hij is al dertig jaar duivenmelker maar dit maakte Veurnaar Frank Lammens (44) nog nooit mee. Toen hij vandaag in zijn duivenkot ging en een pasgeboren duif vasthield, ontdekte hij dat ze vier pootjes had.

“Dit heb ik nog nooit gezien”, klinkt Frank nog steeds verwonderd. “Ik kweek nochtans al duiven sinds mijn veertiende. De duif is op Nieuwjaar geboren maar pas vandaag nam ik ze voor het eerst vast. Naast de twee gewone pootjes zijn er ook nog twee extra aan de zijkant. Ik heb de duif aan mijn dochter gegeven want voor een duivenmelker is zo’n vogel niet veel waard. Mijn dochter verzorgt graag dieren in nood dus bij haar is ze in goede handen. Ze doopte de duif Emma, dat betekent geweldig. Het valt nog af te wachten hoe het dier zal evolueren. Voorlopig doet ze het goed.”