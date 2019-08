Binnen jaar moet nieuwe vleugel College

20 augustus 2019

15u32 0 Veurne De eerste, officiële steen van de nieuwe vleugel bij het College in Veurne is gelegd. Binnen een jaar moet het project gerealiseerd zijn.

De uitbreiding was nodig omdat de lagere school de campus Houtmarkt helemaal heeft ingepalmd. “Wij hadden daarom nood aan les- en studieruimtes”, zegt directeur Christof Desloovere. “Aan de straatzijde trekken we een nieuwe vleugel op. De fietsenstalling braken we dit voorjaar af en in juni startte de bouw die een jaar in beslag zal nemen. Op het gelijkvloers komen er twee polyvalente ruimtes met daartussen een flexibele wand. Beide lokalen kunnen daardoor omgevormd worden tot een plek van 152 vierkante meter. Op de eerste verdieping laten we vier grote klaslokalen inrichten. De ruimte tussen de nieuwe vleugel en het bestaande schoolgebouw overkappen we. Dat gebruiken we als atrium met tribune. Die plek zal 300 vierkante meter groot zijn en biedt heel wat mogelijkheden. Ik denk maar aan activiteiten voor en door de leerlingen of oudercontact. Het hele gebouw zal met een lift toegankelijk zijn. Tot slot komt er naast de nieuwbouw een groenzone. We plannen ook nog een nieuwe fietsenstalling. In afwachting kunnen de leerlingen komende schooljaar hun fiets op de speelplaats parkeren.” Het College van Veurne telt ongeveer 440 leerlingen. De vzw Patrimonium investeert anderhalf miljoen euro in de nieuwe vleugel. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg Agion, subsidieert.