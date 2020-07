Bijna 3 miljoen euro aan geldboetes en celstraffen tot 12 jaar gevorderd voor bende die 143 illegalen naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde Siebe De Voogt

22 juli 2020

16u35 0 Veurne Twaalf beklaagden riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 12 jaar voor feiten van mensensmokkel. De bende zou in anderhalf jaar tijd 143 illegalen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben. Ze werkten met zogenaamde gegarandeerde transporten, waarbij de truckers op de hoogte waren van de aanwezigheid van illegalen in hun vrachtwagen. Het parket vorderde bijna 3 miljoen euro aan geldboetes.

Het onderzoek ging begin vorig jaar van start, toen de politiezone Spoorkin verschillende Albanezen aantrof in de streek rond Veurne. “Met observaties, taps en ander telefonieonderzoek slaagden we erin om een mensensmokkelorganisatie bloot te leggen", schetste procureur Saskia Schepens tijdens de zitting. “De hoofdverantwoordelijke zat in het Verenigd Koninkrijk en werkte samen met enkele mannen in ons land die in zijn opdracht alles coördineerden op Belgisch grondgebied. We konden plaatsen lokaliseren waar de slachtoffers werden ondergebracht, alvorens ze naar vrachtwagens werden gevoerd die in Frankrijk klaarstonden om naar het Verenigd Koninkrijk te trekken. Bij aankomst over het Kanaal moesten de slachtoffers betalen.”

Koelwagens

Volgens het Brugse parket organiseerde de mensensmokkelbende tussen 31 januari 2018 en 29 augustus 2019 in totaal 60 transporten, ook vanaf snelwegparkings en industrieterreinen in West-Vlaanderen. Ze zouden daarbij 143 illegalen gesmokkeld hebben. “De organisatie hield geen rekening met het welzijn en comfort van de mensen die ze overzetten", stelde de procureur. “Zo gebruikten ze ook onder meer koelwagens.” De Kosovaarse Brit Adriatik H. (39) wordt aanzien als het kopstuk van de bende. Hij kwam niet opdagen voor z'n proces en riskeert 12 jaar cel. De Albanees Emerlir P. (40) coördineerde volgens het parket verschillende smokkels vanuit Drongen. Voor de man werd 6 jaar gevangenisstraf gevorderd. Zijn landgenoot Klandio L. (25) zou dan weer de rechterhand van het kopstuk geweest zijn in het Brusselse. Hem hangt 8 jaar cel boven het hoofd.

De vrachtwagenchauffeurs waren op de hoogte van de smokkel. Het levensgevaar is in dergelijke gevallen al zo goed als geweken Nadia Lorenzetti

Geen levensgevaar

L. schakelde onder meer drie Italiaanse vrachtwagenchauffeurs in om de illegalen te smokkelen. De truckers riskeren daarvoor celstraffen van 5 en 7 jaar. Twee taxichauffeurs hangt 4 en 5 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Voor de andere beklaagden vorderde het parket celstraffen tussen 37 maanden en 5 jaar. Naast de gevangenisstraffen vroeg de procureur ook geldboetes voor een totaalbedrag van liefst 2.952.000 euro. Thomas Gillis, de advocaat van Emerlir P., vond de vordering van het Openbaar Ministerie alvast overdreven. Hij vroeg zijn cliënt 5 jaar cel op te leggen, waarvan 3 effectief. “Hij moet een straf krijgen, maar dan wel een correcte", pleitte hij. “Mijn cliënt was café-uitbater, tot begin 2018 zijn arbeidskaart werd afgenomen. Hij belandde in de miserie en liet zich leiden door de verkeerde mensen.”

De advocaten van de verdediging betwistten vooral dat de slachtoffers in levensgevaar werden gebracht. “De vrachtwagenchauffeurs waren op de hoogte van de smokkel", pleitte meester Nadia Lorenzetti, die om een straf met uitstel vroeg. “Het levensgevaar is in dergelijke gevallen al zo goed als geweken. In dit dossier was er zelfs een bepaalde situatie waarbij één illegaal niet meeging, omdat er te weinig plaats was in de vrachtwagen.” Vonnis op 29 juli.