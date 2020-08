Bij AZ West in Veurne liggen er momenteel twee toeristen op de Covid-afdeling Gudrun Steen

04 augustus 2020

17u04 0 Veurne Aanvankelijk lagen er bij AZ West in Veurne geen Covid-patiënten meer, maar daar is een paar dagen geleden verandering in gekomen.

“Momenteel liggen er twee toeristen bij ons”, meldt Delphine Deneir, stafmedewerkster Communicatie. “Eén iemand vertoeft op de gewone Covid-afdeling, de andere op de Covid-Intensieve Zorgen. Wij maken personeel vrij volgens de stijging van het aantal opnames. Deze tweede golf verloopt vrij gelijkaardig als de eerste. Nu zijn we wel beter voorbereid door de ervaring van dit voorjaar. Er is een draaiboek met daarin de locaties waar we Covid-patiënten kunnen verzorgen als het aantal verder zou toenemen. Voorlopig blijven alle consultaties en operaties doorgaan.”