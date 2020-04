Bewoners woonzorgcentra Ter Linden en Sint-Anna blijven voorlopig gespaard van COVID-19 Bart Boterman

15 april 2020

11u15 4 Veurne In tegenstelling tot Huize Maria Troost in Veurne, In tegenstelling tot Huize Maria Troost in Veurne, waar inmiddels vijf personen overleden aan de gevolgen van COVID-19 , blijven de woonzorgcentra Ter Linden in Veurne en Sint-Anna in Bulskamp voorlopig gespaard. In de twee rusthuizen zijn nog geen besmettingen vastgesteld bij de bewoners. In Sint-Anna testten wel zes personeelsleden positief.

“Er zijn wel bewoners geweest die symptomen van het virus vertoonden, en die werden onmiddellijk getest. Geen enkele bleek besmet en dat is een geruststelling. Onze maatregelen lijken hun effect te hebben, al moeten we voorzichtig zijn”, zegt directeur van het Zorgcentrum Marc Dekervel over de situatie in Ter Linden, waar 160 bewoners verblijven. “De kans bestaat wel dat bewoners drager zijn zonder ziek te worden. Het is daarom wachten op testkits vanuit de overheid om volledige zekerheid te krijgen over het aantal besmettingen. Wanneer de testkits geleverd worden, weten we nog niet”, aldus Dekervel.

Zes personeelsleden positief

Ook in Sint-Anna in Bulskamp testte nog niemand van de 82 bewoners positief. “Wij zetten hard in op tests bij de minste symptomen. Gelukkig is ook bij ons de uitslag telkens negatief gebleken. Intussen worden de leefgroepen gescheiden gehouden van elkaar om kruisbesmettingen te vermijden. Als een bewoner alsnog positief test, dan zal meteen de volledige leefgroep gescreend worden op het virus”, zegt directeur Bernard Bruggeman, die eveneens in blijde verwachting is van testkits vanuit de overheid. “Wel hebben intussen zes personeelsleden positief getest op COVID-19. Na een quarantaineperiode zijn vier van hen opnieuw aan de slag”, voegt de directeur nog toe.

Beide directeurs laten weten dat de situatie voor de bewoners wel allerminst optimaal is, zo zonder bezoek van familieleden. Beide woonzorgcentra proberen contact toch mogelijk te maken via Skype, kaartjes of achter glas.