Bestelwagen belandt op dak aan op- en afrittencomplex E40 Mathias Mariën

17 augustus 2019

19u05 0 Veurne Langs de Toekomstlaan in Veurne kwam zaterdagochtend een bestelwagen op z’n dak terecht. De bestuurder liep lichte verwondingen op en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde vlakbij de doorgang naar het op- en afrittencomplex van de E40 in Oostduinkerke, waardoor die enige tijd volledig versperd was. Door de crash raakte de wagen zwaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse gestuurd om het wegdek op te ruimen. Door het ongeval lag de baan vol met brokstukken en materiaal uit de bestelwagen. Het is nog onduidelijk hoe de bestelwagen op z'n dak terecht kwam.