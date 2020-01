Bestel de ‘uitgestelde koffie’ en bezorg iemand een warm moment GUS

31 januari 2020

18u28 6 Veurne De sociale dienst van Veurne lanceert de ‘uitgestelde koffie’. Het vond ondertussen zeven horecazaken bereid om mee te doen. Koop een extra koffie, de uitbater hangt een magneet op en de arme of dakloze kan daarmee een gratis koffie of iets anders drinken.

Bij de horecazaken De Plakker, hotel-bistro Amaryllis, Verdonck, De Botermand, brasserie Christophe en De Loft in het centrum van Veurne en ook bij De Reygaerd in Avekapelle hangt een magneetbord met de melding ‘uitgestelde koffie’. Het idee is simpel. Je koopt een kop extra koffie, het mag ook andere drank zijn of een boterham of zelfs een volledige maaltijd. In plaats van daarvan zelf te genieten, steun je een arme en dakloze. De horecabaas hangt de waardevolle magneet aan zijn bord en die dient als gratis betaalmiddel. Met dat initiatief wil de sociale dienst letterlijk voor extra warmte zorgen. Erik Gunst van De Plakker gelooft erin. “Er hangen al wat magneten aan. Uiteraard kunnen we niet controleren of iemand echt arm of dakloos is als hij die magneet gebruikt als betaalmiddel. We moeten toch een beetje vertrouwen hebben.” Ook Stijn Maerten van De Loft is enthousiast. “Ik had dit initiatief gezien in Gent. Momenteel hangen er vier magneten aan mijn bord.”