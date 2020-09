Ben richt zich tot dief op Facebook: “Die fiets was van mijn overleden vader” Bart Boterman

03 september 2020

14u41 0 Veurne In de Hanssenslaan in Veurne is woensdagnacht rond 4.30 uur een racefiets van het merk Giant gestolen. Voor eigenaar Ben Peperstraete valt het verlies zwaar. “De fiets is op zich niet veel waard, maar het is een erfstuk van mijn overleden vader. De emotionele waarde voor mij is dus groot”, zegt Ben. Hij verspreidde een opsporingsbericht op Facebook een deed aangifte bij de politie.

Op de beelden van de videofoon van Ben is te zien hoe iemand de fiets om 4.32 uur meeneemt uit het buitenportaal van zijn woning. “Ik had de fiets niet op slot gedaan, heel dom van me. De dader is echter op privéterrein geweest. Ik zou het fijn vinden mocht de dief zich bedenken en de fiets terugbrengen, als hij weet dat het om de fiets van mijn overleden vader gaat”, aldus Ben Peperstraete. Wie de fiets heeft gezien, roept hij op om de politie te verwittigen.

De rode Giant-fiets is herkenbaar door de rode tube op het voorwiel en de zwarte tube op het achterwiel. Voorts hangt er nog een sticker met ‘John Peperstraete’ op.