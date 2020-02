Belgisch, nationaal jeugdkoor laat zondag van zich horen in Veurne GUS

12 februari 2020

14u46 0 Veurne Bevocal, heet het Belgisch, nationaal jeugdkoor. Eén van de leden Sarah Decadt (30) woont in Veurne en mag zondag samen met de andere koorleden een optreden verzorgen in de Sint-Walburgakerk.

“Ik zing graag dus reageerde ik positief op de audities die Bevocal drie jaar terug organiseerde”, laat Sarah Decadt weten. “We zijn een hechte en gemotiveerde groep. Thuis bereiden we ons grondig voor zodat het bijzonder vlot gaat tijdens de repetitieweekends. We zingen heel gevarieerde stijlen. Dat gaat van klassiek tot gospel en van folk tot hedendaags. Eén van de hoogtepunten was optreden in het Koninklijk Paleis. Het hoeft echter niet groots te zijn om me kippenvel te bezorgen. Een gewone repetitie kan me al ontroeren als we meerstemmig zingen.” Muziek kronkelt als een rode draad door het leven van Sarah. Ze geeft muziekatelier en -initiatief aan de academie in Veurne. Ze dirigeert daarnaast de jeugdkoren Beau-re-mi en Jokobeau in Koksijde. Bevocal is een koor voor jongeren van 18 tot 30 jaar uit heel het land.

Het concert nu zondag start om 15 uur in de Sint-Walburgakerk. Info: www.bevocal.be of info@bevocal.be.