Begeleid wonen is verhuisd naar de Daniël De Haenelaan GUS

06 september 2019

12u00 0 Veurne De dienst begeleid wonen van de vzw Vondels vind je voortaan in de Daniël De Haenelaan 2/0 in Veurne. Het team van Vondels begeleidt mensen met een vermoeden van een beperking vanaf achttien jaar.

“Dat zijn mensen die zelfstandig willen wonen”, zegt begeleidster Senta Lobelle. “Wij helpen met de zoektocht naar een woning, inschrijven bij sociale huisvestingsmaatschappijen en meegaan op huisbezoek. Ook als de personen alleen wonen blijven we begeleiden. Ze kunnen bij ons aankloppen met vragen rond onder meer huishouden , vrije tijd, administratie, werken en gevoelens. Samen met ons team in Ieper begeleiden we ongeveer 180 mensen. In Veurne werken we met zeven medewerkers. Lange tijd hebben we een woonhuis gehuurd maar nu hebben we een pand aangekocht waarin we een echte bureelruimte hebben ingericht. Dat oogt professioneler en we zijn ook duidelijker aanwezig in het straatbeeld. Je kan op maan- , dins- , donder- en vrijdag van 9 tot 12 uur langskomen. De rest van de tijd zijn we bij mensen thuis.” Meer informatie krijg je van coachbegeleidster Nathalie Rotsaert op 0496 52 27 16.