Batterij van e-sigaret vat vuur in broekzak: man loopt tweedegraads brandwonden op Bart Boterman & Mathias Mariën

23 september 2019

15u54 4 Veurne Toon Velle (48) uit Booitshoeke bij Veurne is zondagavond verbrand geraakt door een steekvlam, die uit de batterij van een elektronische sigaret kwam. Die batterij zat in Toons broekzak. De man liep tweedegraads brandwonden op aan zijn bovenbeen, hand en arm. “Ik besef dat dit veel erger had kunnen aflopen. Maar stoppen met vapen? Daarmee zou ik het moeilijk hebben”, zegt Toon.

De veertiger en zijn echtgenote zitten momenteel middenin een verhuis, van Lombardsijde naar Booitshoeke. “We zouden zondag de hele dag bezig zijn met verhuizen, dus besloot ik om een extra batterij mee te nemen, voor het geval die van mijn elektronische sigaret leeg was", vertelt Toon Velle, een zelfstandig handelaar in diepvriesproducten. “Tegen de avond zat die batterij nog steeds in mijn broekzak. Plots voelde ik het enorm heet worden aan mijn bovenbeen. Toen ik keek, zag ik plots een steekvlam.”

Met een handdoek greep ik de batterij en gooide ik die in de wasbak met water. Daarna begon ik brandwonden te voelen. Aan mijn bovenbeen ziet het er niet netjes uit Toon Velle

“Ik probeerde de vlammen te doven met mijn handen. De batterij viel op de grond en zag er roodgloeiend uit. Met een handdoek greep ik de batterij en gooide ik die in de wasbak met water. Daarna begon ik brandwonden te voelen. Aan mijn bovenbeen ziet het er niet netjes uit”, aldus Toon. Zijn echtgenote bracht hem over naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Veurne. Hij mocht na verzorging beschikken met verband en brandwondengel. Hij is intussen aan de beterhand en doet verder met verhuizen.

Toch blijven vapen

“Wellicht is aan de batterij een kortsluiting ontstaan door in contact te komen met mijn sleutelbos of kleingeld in mijn broekzak. Ik had nooit gedacht dat dit het gevolg kon zijn. Ik mag van geluk spreken dat ik niet zwaarder gewond ben geraakt en dat mijn gezicht niet verbrand is”, zegt Toon.

Zijn elektronische sigaret zal hij sowieso wel blijven gebruiken. “Ik was een verstokt roker en ben sinds twee jaar aan het vapen met mijn e-sigaret. Ik voel mij sindsdien veel beter en ken mezelf maar al te goed. Ik zal het niet kunnen laten. Een batterij in mijn broekzak steken, zal ik evenwel nooit meer doen. Dat heb ik nu wel geleerd.”