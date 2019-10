Bart en Joke zoeken groene vingers om zaterdag de buurtpluktuin aan te planten GUS

10u58 0 Veurne Bart Goudeseune en Joke Bloeyaert geven nu zaterdag tussen 14 en 16 uur hun buurtpluktuin vorm. Die komt in de groene zone tussen de G. Bouillartlaan en de Burgweg in Veurne.

“We zullen heel wat helpende handen nodig hebben om de tientallen fruitbomen, bessenstruiken en ongeveer 3000 bloembollen te planten”, lacht het duo. Via het Landschapsfonds kregen ze 1500 euro voor hun buurtpluktuin. De andere 1500 euro sprokkelden ze bijeen door bloemzaad te verkopen. “We zijn het stadsbestuur dankbaar dat we zo’n mooi terrein in bruikleen hebben gekregen. Bedoeling is dat de omwonenden op termijn het fruit en de bessen kunnen plukken. Het is een groen, sociaal project en bovendien zullen ook de vlinders en insecten ons dankbaar zijn”, besluit Bart.