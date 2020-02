Bart en Eddy hebben elf knotwilgen gered van de hakbijl GUS

17 februari 2020

13u56 0 Veurne Bart Goudeseune (36) uit Veurne is de redder van elf knotwilgen. Hij kreeg daarvoor de hulp van Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep Koksijde. In een weide in de Duinkerkestraat kunnen de bomen aan een nieuw leven beginnen.

“Het is al de vijfde keer dat we door de tussenkomst van de Huismussenwerkgroep Koksijde knotwilgen hebben kunnen redden”, zegt Bart. “Dit keer ging het om elf bomen die in de Werkplaatsstraat in Veurne moesten verdwijnen voor werken. De groendienst heeft de wilgen geknot. De West-Vlaamse Intercommunale en aannemer Verhelst zijn ze dan komen uitgraven. In Veurne heb ik een biodiversiteitsweide. In de knotwilgen zal ik een nestkast hangen voor de torenvalk en kerkuil. Dit voorjaar realiseer ik op het terrein ook nog een fruitboomgaard en twee bosjes met vogelvriendelijke struiken. Eerder al heb ik twee poelen gegraven. Mijn eigen natuurreservaatje krijgt stilaan vorm.”