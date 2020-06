Bakkerijmuseum kijkt uit naar een warme zomer, met bakworkshops, koffie-expo en een zonnig terras Gudrun Steen

22 juni 2020

17u06 1 Veurne Het Bakkerijmuseum van Veurne is klaar voor een zonnige vakantie met een gevarieerd programma. Reserveren is wel de boodschap.

Het museumcafé Patasjoe is opnieuw open en heeft een toonbank vol huisgemaakt gebak en streekbiertjes. Je kan er ook een picknickmand bestellen vol streekeigen lekkers. Die reserveer je minstens twee dagen vooraf.

Kinderen van zes tot twaalf jaar die graag zelf aan de slag gaan, kunnen zich inschrijven voor de zomerse bakworkshops. De eerste vindt op 1 juli plaats. Dan tover je havermoutkoekjes uit de oven. Een sessie broodpudding maken is op 2 juli gepland. En de dag daarop kan je allerlei koekjes bakken. Hier vind je het overzicht van alle workshops voor kinderen. Om het veilig te houden, laat het museum geen volwassenen toe. Elk kind krijgt zijn eigen materiaal en een vaste plaats. Er gaat extra aandacht naar handhygiëne.

Brood bakken met je bubbel

Nieuw op de kalender van het Bakkerijmuseum is de workshop ‘brood bakken met je bubbel’. Zowel de kleinsten als de volwassenen kneden hun eigen chocolade- of rozijnenbrood. Terwijl het deeg rijst, kan je op zoek naar de Schat van de Vlieg. Die formule vindt elke weekdag in juli en augustus plaats om 14 uur.

Op 30 juni tot slot opent in het museum de tentoonstelling Koffiestories over het belang van een lekkere kop koffie. Reserveren kan hier.