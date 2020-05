Bakkerijmuseum gaat dinsdag open. Voorlopig geen bakworkshops, maar wel veilige zomerzoektocht Gudrun Steen

14 mei 2020

15u15 2 Veurne Het team van het Bakkerijmuseum in Veurne is bezig met de voorbereiding zodat het dinsdag 19 mei de deuren kan openen. Vooraf reserveren is verplicht. Groepsbezoeken kunnen nog niet.

Nog even alles ontsmetten en de belijning aanbrengen op de grond. De voorbereiding in het Bakkerijmuseum in Veurne is volop aan de gang. Enkel gezinnen en individuele bezoekers zijn vanaf dinsdag welkom. Die moeten verplicht reserveren. “We laten per tijdsslot van een kwartier één gezelschap of gezin toe”, zegt medewerker Nele Behaeghel. “We behouden de gewone openingsuren. Via mail of telefonisch laten de bezoekers het gewenste tijdstip weten. Het laatste bezoek start om 16 uur. We hebben een bezoekerstraject uitgestippeld zodat bezoekers elkaar zo weinig mogelijk kruisen. Vloerstickers en affiches tonen de weg. Aan het onthaal is slechts één gezin per keer welkom. De wachtrij buiten hebben we aangeduid. We raden het dragen van mondmaskers aan maar verplichten het niet. Iets aanraken is verboden.”

Iets te doen?

Veurnaars mogen - ook na reservatie- op vertoon van hun identiteitskaart gratis binnen. De bakworkshops en demonstraties zijn voorlopig geschrapt, maar toch valt er iets te beleven. “De jaarlijkse zomerzoektocht ‘De Schatten van Vlieg’ zullen we coronaproof organiseren. Ook de tijdelijke expo ‘Koffiestories’ blijft op de kalender staan van 27 juni tot eind augustus.”

Het Bakkerijmuseum is van dinsdag tot en met vrijdag open van 10 tot 17 uur, tijdens het weekend en op feestdagen is dat van 14 tot 17 uur. Reserveren kan via www.bakkerijmuseum.be, onthaal@bakkerijmuseum.be of 058/31.38.97.