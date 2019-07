Baby Féline is 12.000ste Veurnaar: nog nooit telde Boetestad zoveel inwoners GUS

16 juli 2019

15u42 0 Veurne Féline Huyghe is op 8 juli geboren en is voor Veurne nu al een historische baby. Ze is de 12.000ste Veurnaar, nog nooit telde de boetestad zoveel inwoners.

Een zak vol boekjes, een geboortepremie en een badjas met daarop Veurnaar#12.000; dat ontving de kleine Féline Huyghe. “We zijn bijzonder fier op onze 12.000ste inwoner dus dat verdient een extraatje”, lacht burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Zoveel inwoners is nodig willen we blijven investeren zonder de belastingen te doen stijgen. Ook de toekomst ziet er goed uit want na het bouwverlof start de ontwikkeling van de eerste 150, van de in totaal 450, woongelegenheden op de site van de oude Suikerfabriek. In de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde is de bouw van elf woningen gestart en er komen er ook zoveel bij in Bulskamp. In de Proostdijk is plaats voor een tachtigtal huizen. We doen er alles aan om onze stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Er komen nieuwe handelszaken bij, Veurne was al een paar keer decor voor talrijke tv-opnames en we zetten in op een activiteitenkalender vol variatie.”

Mama Ingeborg Bulcke (29) en papa Pieter Huyghe (31) zijn alvast fier. Zusje Amélie snuisterde al snel tussen de cadeautjes. “We zijn opgegroeid in Veurne. Hier woont onze familie dus zijn we blij dat we op de ouderlijke hoeve in Beauvoorde onze thuis hebben. We houden van het landelijke karakter van deze streek.”