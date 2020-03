AZ West voerde al zeven coronatesten uit, de vier gekende resultaten zijn alvast negatief Gudrun Steen

03 maart 2020

16u28 0 Veurne Ook het AZ West in Veurne kent na de krokusvakantie een stijging van het aantal ongeruste mensen met griepsymptomen die vragen om zich te laten testen op het coronavirus. Het ziekenhuis deed al zeven testen. Daarvan zijn er al vier resultaten en die zijn allemaal negatief.

“Intern hebben we een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen een test op corona moet gebeuren”, zegt stafmedewerkster Lieve Debruyne. “Belangrijk is de reisgeschiedenis van die persoon. Recent werden drie provincies in Noord-Italië als risicogebieden bestempeld en verschillende personen gingen daar vorige week met vakantie. Alle geteste personen konden het ziekenhuis terug verlaten. Wie griepsymptomen heeft, neemt eerst contact op met de huisarts. Die zal dan adviseren wat er moet gebeuren. Vanaf morgen 4 maart zullen we alle verdachte aanmeldingen triëren in een aparte ruimte waar we zo nodig kunnen testen op het virus.”

AZ West voert zowel intern als extern een informatiecampagne. “Zo raden we via onze website en sociale media de bezoekers af om naar het ziekenhuis te komen als ze symptomen van griep hebben”, voegt dokter Leen Pollet, verantwoordelijke voor de ziekenhuishygiëne, toe. “Ook ons personeel moet thuis blijven als ze zich ziek voelt. Mocht het virus zich toch verder verspreiden dan hebben we een pandemieplan. Dan kunnen we een volledige afdeling vrijmaken voor besmette personen. Dagelijks komen we met de pandemiecel bijeen. We volgen de situatie op de voet op.”