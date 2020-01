AZ West Veurne noteerde vorig jaar 368 geboortes, Mathis is de populairste voornaam GUS

02 januari 2020

14u53 0 Veurne In 2019 waren er in het AZ West Veurne 368 geboortes. Dat waren er 24 minder dan het jaar daarvoor. Sinds begin december is de nieuwe materniteit open. Daar zagen in één maand tijd al 23 kindjes het levenslicht.

“We hopen de kleine daling in het aantal geboortes te doen omkeren met onze nieuwe materniteit”, zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen. Op dat vlak is het AZ West alvast op de goede weg. “We openden de materniteit op 2 december en toen al werd een eerste kindje geboren. Eind december stond de teller al op 23 geboortes. Het eerste kindje in 2020 verwelkomden we vandaag 2 januari. Met onze nieuwe afdeling trekken we voluit de kaart van het comfort. De kamers zijn ruimer en zelfs de partner kan er blijven slapen. We hebben drie arbeids- en verloskamers en één heeft een bevallingsbad.”

An Decorte, hoofd vroedkunde, blikt terug op 2019. “Van de 368 geboortes waren er drie tweelingen eind maart, april en mei. Er waren 204 jongens en 164 meisjes. Het aantal jongens bleef ongeveer gelijk maar er waren minder meisjes. Namen die in Veurne het populairste waren zijn Mathis, Leon, Norah, Lowie, Ellie en Jules. ”