AZ West start werking terug op, aantal patiënten op covid-afdeling blijft dalen Gudrun Steen

05 mei 2020

15u46 0 Veurne Ondanks de latere piek in het AZ West in Veurne zijn het aantal opnames op tijd gedaald om deze week de normale ziekenhuisactiviteit deels te kunnen heropstarten. Op een week tijd zijn er slechts 20 nieuwe positieve staalafnames genoteerd.

Momenteel verblijven er vijf patiënten op de covidafdeling van het AZ West. Daarnaast zijn er vijf op de afdeling Intensieve Verzorging en zeven op de triageafdeling. “Het was hier deze week een stuk drukker dan we gewoon waren omdat we onze normale ziekenhuiswerking gedeeltelijk hebben opgestart”, zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen. “Die heropstart is goed verlopen. Het is veilig om terug naar het ziekenhuis te komen voor de behandeling. Het is belangrijk dat patiënten niet te lang wachten om te komen. Je hoeft de nodige zorg niet uit te stellen. Sinds gisteren maandag vinden er opnieuw consultaties plaats. We doen eerst de meest dringende die de voorbije weken niet konden doorgaan. We zullen alle patiënten contacteren wanneer ze op consultatie mogen komen. Momenteel zitten we aan de helft van onze normale capaciteit van consultaties. Ook een aantal ingrepen, onderzoeken en behandelingen in dagopname zijn opgestart. We bouwen dat langzaam op maar houden steeds rekening met de richtlijnen van de overheid.”

Om rekening mee te houden

Buiten op het plein bij het ziekenhuis is een traject uitgestippeld met hekken en vloermarkeringen zodat de in- en uitstroom van patiënten gescheiden zijn. Eigen mondmaskers zijn niet toegelaten. Medewerkers van het ziekenhuis delen die uit. Ook binnen is een parcours uitgestippeld zodat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden. Bezoek blijft verboden. In de lift mogen er maximum twee personen.