AZ West plaatst container om mogelijke coronapatiënten te onderzoeken Gudrun Steen

06 maart 2020

19u43 0 Veurne Op vandaag zijn er bij AZ West in Veurne 20 staalafnames aangevraagd om te testen op het coronavirus. De achttien gekende resultaten zijn allemaal negatief. Het ziekenhuis heeft nu een container geplaatst.

“We hebben een container geplaatst achter de spoedafdeling”, zegt Lieve Debruyne, stafmedewerkster ziekenhuishygiëne. “Daar vangen we patiënten met symptomen van het coronavirus op en onderzoeken we ze ook. Die maatregel namen we om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Vandaag hebben we al enkele patiënten in de container ontvangen. De medewerkers van de spoedafdeling helpen hen verder. Als een ziekenhuisopname nodig is dan mogen ze nog langs onze normale spoedafdeling. Tot nu toe hebben we enkel patiënten opgevangen die milde symptomen hebben. Na een test in onze container mochten ze naar huis. We vragen hen wel thuis te blijven tot het resultaat bekend is.”