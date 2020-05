AZ West opent maandag zijn chirurgisch dagziekenhuis Gudrun Steen

12 mei 2020

18u47 40 Veurne Op de covidafdeling van het AZ West in Veurne zijn momenteel 8 patiënten. Op de Intensieve Zorgen zijn nog twee patiënten die niet aan het beademingstoestel liggen. Daardoor kan het ziekenhuis zijn dienstverlening uitbreiden.

Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe positieve staalafnames bij het AZ West. De triageafdeling, waar geteste mensen wachten op hun resultaat, is ondergebracht in de spoedwerking. “Door die goede resultaten kunnen we extra diensten aanbieden”, zegt directeur Lieven Vermeulen. “Naast dagopnames kunnen patiënten na een ingreep overnachten. Dat kon de voorbije weken ook wel maar dan enkel voor dringende opnames. Nu is het ook voor minder dringende ingrepen. Het chirurgisch dagziekenhuis openen we maandag. Sinds deze week zitten we iets over de helft van onze normale capaciteit voor de consultaties. We merken dat patiënten niet altijd durven komen uit angst voor besmetting. We stellen echter alles in het werk om een veilig traject te garanderen. Het is dus niet nodig om zorg uit te stellen. Sinds deze week kan je via onze website online een afspraak maken.”