AZ West noteert drie overlijdens sinds uitbraak coronavirus Gudrun Steen

01 april 2020

07u14 0 Veurne Bij het AZ West in Veurne hebben ze voorlopig het coronavirus goed in de hand. Er zijn op vandaag 12 patiënten opgenomen die besmet zijn van wie de helft op de afdeling intensieve zorgen. Sinds de uitbraak zijn er nog maar drie mensen overleden.

“We onderzochten tot nu toe 332 patiënten van wie er 36 positief hebben getest op Covid-19 en 263 waren niet besmet. Van de 12 opgenomen patiënten liggen er 6 op intensieve zorgen. Een handvol mensen verblijven tijdelijk op de triage-afdeling tot de onderzoeksresultaten gekend zijn. Drie mensen zijn overleden. We kunnen de instroom van nieuwe patiënten nog vlot aan. Met de Westkustgemeenten en de provincie hebben we buiten het ziekenhuis ook nog extra capaciteit voorzien voor zowel mensen met een coronavirus als voor anderen. Die extra bedden hebben we voorlopig niet nodig.”

En de maatregelen houdt AZ West aan. Dat betekent dat de consultaties niet doorgaan behalve als het hoogdringende afspraken zijn. Ingrepen en behandelingen zijn enkel mogelijk als ze noodzakelijk en dringend zijn. Bezoek is niet toegelaten behalve de ouders van een opgenomen kind of de partner bij een bevalling of in kritieke situaties. Het is de behandelend arts die oordeelt of bezoek kan. Wil je kledij of goederen afgeven aan een patiënt? Doe dat dan via de receptie. Info: www.azwest.be.