AZ West lanceert binnen een maand zijn inschrijvingskiosken GUS

18 oktober 2019

14u13 3 Veurne Op 28 november opent het AZ West in Veurne zijn vijf inschrijvingskiosken. Of je nu komt voor een consultatie, dagopname of langere opname, iedereen moet langs die kiosk passeren.

“Dat past in de verdere digitalisering die we doorvoeren in ons ziekenhuis”, zegt Delphine Deneir, stafmedewerkster Communicatie. “De patiënt zal veel sneller geholpen worden. De werkwijze is heel simpel. Je stopt jouw elektronische identiteitskaart in de gleuf, controleert jouw persoonlijke gegevens alsook de info van de afspraak. Een ticket met routenummer wordt afgedrukt. Je hebt ook de keuze uit een vrije consultatie, (dag)opname, labo/bloedafname of medische beeldvorming. Onze baliemedewerkers blijven uiteraard paraat. Bij een arbeidsongeval bijvoorbeeld of mochten er fouten in de gegevens zitten dan kunnen patiënten steeds bij hen terecht.” In de inkomhal komen er tegen 28 november drie inschrijvingskiosken, in de lounge van het dagziekenhuis één en nog één aan de ingang aan de zijkant van het ziekenhuis.