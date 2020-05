AZ West laat beperkt bezoek toe vanaf 2 juni Gudrun Steen

27 mei 2020

15u37 0 Veurne AZ West in Veurne mag vanaf 2 juni opnieuw bezoekers toelaten. Het heeft daarvoor een regeling uitgewerkt. Opgelet, wie naar het ziekenhuis komt, moet verplicht een eigen mondmasker dragen.

AZ West laat één bezoeker per patiënt per dag toe en dat enkel tussen 14 en 17 uur. Het bezoek mag niet langer dan een half uur duren. Er zijn een aantal uitzonderingen. Beide ouders mogen naar hun kind op de afdeling pediatrie en ook naar hun te vroeg geboren zoon of dochter op de dienst Neonatologie. Op de materniteit zijn de partner, de broers en zussen van de baby onbeperkt welkom en de partner mag blijven overnachten. In het dagziekenhuis laat AZ West één persoon toe. Op de dienst Intensieve Zorgen mag één iemand op bezoek om 14.30 uur of 19 uur.

Wie op consultatie moet, komt alleen. Bij de pediater mogen beide ouders met het kind mee en bij de gynaecoloog is de partner toegelaten. Een begeleider mag enkel mee bij kinderen jonger dan achttien jaar of bij een patiënt die minder mobiel is.

Zowel patiënten als bezoekers moeten verplicht een eigen mondmasker dragen. Die deelt het ziekenhuis niet meer gratis uit. Wie er één vergeten is, kan dat voor één euro aankopen in de inkomhal. Info: www.azwest.be.