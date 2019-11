AZ West gaat digitaal: inschrijven via kiosk, afspraak maken via website GUS

28 november 2019

14u25 0 Veurne We hadden het al eerder aangekondigd. Vanaf vandaag zijn de inschrijvingskiosken in het AZ West in Veurne operationeel. Voortaan kan je ook online afspraken maken bij de arts.

“Er staan drie kiosken aan het onthaal, één in de lounge van het dagziekenhuis en een laatste aan de ingang aan de zijkant van het ziekenhuis”, meldt communicatiemedewerkster Delphine Deneir. “Aanmelden aan het onthaal hoeft niet mee. Ga met de identiteitskaart naar de kiosk. Je controleert jouw persoonlijke gegevens en bevestigt de afspraak bij de arts. Als alles in orde is, krijgt de patiënt zijn labels en de route afgedrukt. Die werkwijze geldt zowel voor een al dan niet vrije consultatie als voor mensen die komen voor een opname. Mochten de gegevens op het scherm niet kloppen dan kan je steeds naar de balie. In het begin werken we met vrijwilligers die patiënten helpen en uiteraard staan ook onze onthaalmedewerkers klaar.”

En er is nog meer digitaal nieuws. Vanaf vandaag kan je via www.azwest.be online een afspraak maken met de arts naar keuze. Tot gisteren kon dat enkel telefonisch via het secretariaat. “Op onze website staat bij elke arts een knop ‘Maak online een afspraak’”, legt Delphine uit. “Wie daarop klikt, komt op een boekingssysteem. De patiënt maakt bij een eerste keer een account aan. Met de logingegevens kan je gemaakte afspraken opvragen en tijdig annuleren mocht dat nodig zijn. Ook de huisarts kan een account aanvragen zodat hij voor zijn of haar patiënten een afspraak kan maken bij een specialist.”