Avekapelle en Steenkerke hartveiliger door plaatsing AED-toestel GUS

23 januari 2020

11u31 0 Veurne Er komt een AED-toestel aan het ontmoetingscentrum De Barakke in Avekapelle en één langs de Steengracht Oost in Steenkerke. Daarmee komt het totaal aantal op 11 AED-toestellen in Veurne. Eén keer heeft het zijn nut bewezen.

AED staat voor automatische externe defibrillator. Met dat draagbare toestel kan je een elektrische schok toedienen aan het hart bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het stadsbestuur van Veurne trekt 4650 euro uit voor de aankoop van twee extra AED-toestellen. “Mensen hoeven geen schrik te hebben om het te gebruiken in noodsituaties want je kan er een leven mee redden”, benadrukt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “De gebruiker hoort de gesproken instructies die je helpen door de reanimatie tot de hulpverleners zijn aangekomen. Eén keer heeft zo’n toestel het leven kunnen redden van iemand die een hartstilstand kreeg. Het gebeurde in 2016 tijdens een lezing in dienstencentrum De Zonnebloem.” Naast de nieuwe die binnenkort geïnstalleerd zullen worden in Avekapelle en Steenkerke zijn er al AED-toestellen bij het zwembad, dienstencentrum De Zonnebloem, oc Caroline Beauvoorde, Furnevent, de toiletten bij het stadspark, de sportzaal in Bulskamp en Veurne, IJzer en Zee en oc De Troenke in Houtem.