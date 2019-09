Autovrije zondag in de Vaartstraat GUS

18 september 2019

09u45 0 Veurne Komend weekend doet Veurne voor het eerst mee aan de autovrije zondag. In de Vaarstraat, tussen de Nieuwpoort- en Rozebrug, zijn auto’s tussen 10 en 17 uur niet welkom.

Het is geen toeval dat net in die straat zo’n initiatief komt. De Vaartstraat is al dikwijls in het nieuws gekomen door ongevallen op het gevaarlijke kruispunt met de Zuidburgweg. “Het gaat om een gewestweg”, zegt schepen van Mobiliteit Pascal Sticker (Veurne Plus). “We staan in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer die op dat punt verkeerslichten wilt plaatsen. Een planning is me onbekend. De herinrichting van dat kruispunt is ook gekoppeld aan een rioleringsdossier. Een tweede reden waarom we de Vaartstraat hebben geselecteerd is omdat er daar een nieuwe fiets- en voetgangersbrug komt die de Kaai met het te ontwikkelen Suikerpark zal verbinden. Dankzij het sjorwerk van Chiro Trezebees kan je het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort zondag al eens oversteken. Het bestek voor die nieuwe brug is in opmaak. Tot slot werken we aan een vernieuwd mobiliteitsplan. De eerste versie moet volgend voorjaar klaar zijn. Daarna stappen we naar de Veurnaars.” Zondag valt er in de Vaartstraat van alles te beleven. Kinderen kunnen zich laten schminken, genieten op springkastelen of met een go-cart een parcours afleggen. Kan je nog niet fietsen? Dan is het zondag tijd om het te leren. Daarnaast kan je een elektrische scooter testen of stand-up paddling. Door het natuurgebied van het Suikerpark is er een wandeltocht uitgestippeld.