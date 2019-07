Auto liefst 2,5 jaar niet gekeurd: geldboete van 200 euro Jelle Houwen

01 juli 2019

13u45 0

Een jonge vrouw werd door de politierechter in Veurne veroordeeld tot een geldboete van 200 euro omdat ze bijna 2,5 jaar lang haar auto niet keurde. Haar keuringsbewijs was verlopen sinds september 2016 maar de vrouw werd pas betrapt door de politie op 29 januari 2019. Ze schrok zelfs dat ze nog gedagvaard werd in de politierechtbank. “Ze kreeg immers 14 dagen tijd om zich in regel te stellen wat ze ook gedaan heeft. Ze kreeg toen ook een pv maar was verbaasd dat ze zich bij de politierechter moest verantwoorden. In ieder geval was ze zich van geen kwaad bewust want het ging om een leasingwagen. De auto was dus eigenlijk niet van haar en dus sloeg ze er geen acht op.”