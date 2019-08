Auto botst tegen boom, drie inzittenden naar ziekenhuis Bart Boterman

29 augustus 2019

19u15 0 Veurne Bij een ongeval op de baan ‘s Heerwillems, van Avekapelle naar Pervijze, zijn donderdagnamiddag drie lichtgewonden gevallen. De bestuurder week om ongekende reden plots van het rijvak af en reed tegen een boom.

Het ongeval gebeurde iets voor 16 uur. De bestuurder reed eerst over het fietspad en vervolgens in de berm. De auto scheurde rakelings langs een boom maar de volgende boom werd vol geraakt. De wagen raakte ernstig beschadigd en is rijp voor de schroothoop. De drie inzittenden raakten lichtgewond en werden met twee ziekenwagens naar het AZ West in Veurne overgebracht. Door de botsing kwam de wagen dwars over de weg te staan en was er enige verkeershinder. De politie sloot de baan gedeeltelijk af en er was enige verkeershinder. De auto werd weggesleept.