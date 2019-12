Auto belandt op dak in gracht aan PepsiCo-fabriek Bart Boterman

12u21 0 Veurne In Veurne is maandagmorgen een auto op zijn dak in de gracht beland bij de rotonde aan de Nijverheidstraat en Vooruitgangstraat, aan de fabriek van PepsiCo. De bestuurster zat vast in haar wagen en werd bevrijd door de brandweer.

Het ongeval gebeurde iets voor 5 uur. De bestuurster, een 49-jarige vrouw, had er net haar shift in de PepsiCo-fabriek op zitten en vertrok naar huis. Volgens de politie Spoorkin werd ze echter onwel waarop ze een betonblok langs de kant van de weg aanreed. De wagen ramde vervolgens nog een boompje en kwam op zijn dak tot stilstand in de gracht. De vrouw zat met de voet vast en werd door de brandweer bevrijd. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht met de ambulance, maar bleek uiteindelijk niet gewond. Ze mocht de kliniek snel weer verlaten. Het voertuig werd getakeld.