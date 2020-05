Auto belandt in de sloot naast de E40, bestuurder bevrijd door ambulanciers en overgebracht naar ziekenhuis Bart Boterman

19 mei 2020

09u45 0 Veurne Op de E40 in Veurne richting Calais is dinsdagmorgen iets over 8 uur een voertuig in de gracht beland. De bestuurder viel vermoedelijk in slaap. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde zo’n twee kilometer voorbij de afrit van Veurne richting Frankrijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De Skoda Octavia dook de gracht in en ploeterde nog zo’n vijftig meter verder. De bestuurder was bij bewustzijn maar kon niet op eigen houtje uit zijn stevig beschadigde wagen. Hij werd bevrijd door de opgeroepen ambulanciers en is vervolgens met de ziekenwagen naar het AZ West in Veurne overgebracht. Een takeldienst haalde het stevig beschadigde voertuig weg uit de sloot. Intussen zorgde de brandweer voor signalisatie en werd een rijstrook afgesloten. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. De verkeershinder bleef beperkt.