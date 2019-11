Auto begint te tollen door aquaplaning en botst tegen vrachtwagen en vangrail Bart Boterman

28 november 2019

17u24 2 Veurne Op de E40 in Veurne is donderdag rond 13.45 uur een auto beginnen tollen tijdens een inhaalmanoeuvre. Het voertuig botste met een vrachtwagen en kwam daarna dwars over de snelweg te staan. Oorzaak van het ongeval was volgens getuigen aquaplaning.

Het incident gebeurde in de richting van het binnenland. Een personenwagen wilde een vrachtwagen aan normale snelheid inhalen, maar door aquaplaning begon het voertuig te tollen. De vrachtwagen werd ter hoogte van de cabine aangereden en ging in de remmen. De auto botste nog tegen een vangrail en kwam met de neus in tegengestelde richting tot stilstand op de E40. Verdere aanrijdingen werden nipt vermeden. De vrachtwagenchauffeur parkeerde zijn truck op de pechstrook.

De bestuurder van de personenwagen was zwaar geschrokken en lichtgewond geraakt doordat de airbag in werking trad. Politie en het F.A.S.T.-team waren snel ter plaatse. Veel verkeershinder was er uiteindelijk niet. Op het stuk E40 in Veurne gebeuren af en toe ongevallen bij regenachtige omstandigheden, meestal door aquaplaning.