Alle werknemers van Pepsico Veurne verplicht een mondmasker na nieuwe besmettingen Gudrun Steen

07 oktober 2020

10u58 25 Veurne De voorbije dagen zijn vier werknemers van chipsproducent Pepsico Veurne besmet met Covid-19. Vijftien medewerkers blijven daardoor uit voorzorg thuis in quarantaine. Het bedrijf neemt strengere maatregelen.

In augustus moesten al eens elf werknemers in quarantaine na een besmetting bij Pepsico. Nu gaat het om vier personeelsleden die positief hebben getest. “Eén persoon liep het virus hoogstwaarschijnlijk op in de privésfeer”, duidt Japo Ouwerkerk. “Hij had geen nauw contact met de andere collega’s. Bij de overige drie heeft één mogelijks de twee andere besmet. Die drie mensen werken op een afdeling met een hoge geluidslast en omgevingswarmte. Daar kan je de afstand van twee meter bewaren en hoef je dus geen mondmasker te dragen. Blijkbaar zijn de personen dichter dan twee meter gekomen om een vraag te stellen aan elkaar. Zo is de besmetting mogelijks ontstaan. Door dicht contact met die besmette personen of omdat ze familie zijn, hebben we vijftien medewerkers preventief in quarantaine gezet tot we de resultaten van de testen weten.”

Mondmasker verplicht

Het bedrijf neemt verscherpte maatregelen. “Iedereen draagt voortaan een mondmasker”, onderlijnt Japo. “Als je alleen op de werkpost staat of zit en twee meter afstand kan bewaren tegenover de collega’s mag het mondmasker af. Elke medewerker wordt verondersteld altijd voldoende mondmaskers bij zich te hebben voor een volledige shift. Concreet zijn dat drie mondmaskers voor acht uur of vijf voor twaalf uur. Uiteraard blijven alle andere maatregelen van kracht rond hygiëne, afstand houden en thuisblijven bij symptomen.”